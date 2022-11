Roma, i “Bonnie e Clyde” dei ricambi auto: beccati a smontare uno sportello, scatta l’inseguimento

Lui agiva sul campo, lei lo aspettava in auto pronta per la fuga. Ma a rovinare i piani della coppia dei provetti “Bonnie e Clyde” dei ricambi auto ci hanno pensato i Carabinieri che li hanno sorpresi all’opera. E così per l’uomo, di 43 anni, sono scattate le manette mentre la compagna 26enne al momento è stata solo denunciata. Ma andiamo con ordine.

Il tentato furto sull’auto a Casal Bruciato

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ieri. Transitando in zona Casal Bruciato, esattamente in Via Federico Mandillo, i Carabinieri, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo del territorio, hanno visto armeggiare il 43enne nei pressi di un’auto appartenente ad una società di car sharing. A quel punto hanno deciso di fermarsi per un controllo. Alla vista dei Militari l’uomo ha provato a fuggire salendo velocemente sull’auto dove ad attenderlo al volante c’era la compagna.

L’inseguimento

A quel punto è scattato l’inseguimento. Che non è durato molto però dato che i Carabinieri, non distante dal luogo del tentato furto, sono riusciti a fermare la coppia di ladri. Da quanto ricostruito l’uomo, prima di essere “interrotto” dai Carabinieri, stava tentando di asportare uno sportello dal veicolo parcheggiato in strada. A bordo della loro macchina invece sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso.

