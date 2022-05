Roma, i vicini lanciano l’allarme: «Ci sono i ladri in casa». I Carabinieri intervengono e li arrestano

Collaborazione e solidarietà tra vicini di casa, sono questi i fattori che hanno permesso di sventare un furto in corso a Roma. Vedendo infatti alcune persone sospette all’interno di un appartamento i vicini non ci hanno pensato su due volte e hanno chiamato i Carabinieri. E la mossa si è rivelata vincente.

L’intervento dei Carabinieri in zona Trionfale

E’ successo due sere fa. Ad allertare il “112” sono stati alcuni condomini di uno stabile situato in largo Apuleio, zona Trionfale. I ladri, nello specifico, dopo aver forzato la porta di un’abitazione, si erano introdotti all’interno della casa prelevando una borsa e capi di abbigliamento.

Arrestati ladri cileni per furto

I due uomini però, entrambi cittadini cileni di 24 e 32 anni, già conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile immediatamente intervenuti e arrestati per furto in abitazione. I militari hanno così recuperato la refurtiva e sequestrato diversi arnesi da scasso, trovati in possesso ai due connazionali. Gli arresti sono stati poi convalidati nelle ore successive.

Leggi anche: Roma, ennesimo furto a ‘L’oro di Giacomo’: rubati tutti i gioielli. Scatta la solidarietà del quartiere: ecco come