Roma: il Colosseo è stato il monumento più visitato il 1 gennaio 2023

Nella prima Domenica al Museo del 2023, iniziativa che consente ai visitatori di accedere a siti storici gratuitamente, il Colosseo è stato il monumento più visitato. Roma, così ricca di siti storici e archeologici è stata meta di tanti turisti e anche romani nella prima domenica di gennaio. Non solo il Colosseo, ma anche i Fori Romani che hanno conquistato un sesto posto tra i siti più visitati e Castel Sant’Angelo con un settimo posto.

La soddisfazione del ministero della Cultura Sangiuliano

Una iniziativa che ha ottenuto grande successo di pubblico e i cui risultati sono stati commentati dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che ha dichiarato: “Il successo dei musei italiani è motivo di orgoglio. La grande affluenza del primo gennaio premia lo sforzo fatto per tenere aperti i nostri siti ed è la riprova di un grande potenziale, in parte ancora inespresso. Quasi tutti i grandi musei sono tornati ai livelli di affluenza del 2019, anno pre-covid, e in alcuni casi li hanno migliorati. Sono sicuro che il 2023 sarà un anno felice, il nostro obiettivo è quello di elevare i servizi e la qualità. Ringrazio le donne e gli uomini che ci lavorano, spesso in condizioni non facili, che siamo impegnati a migliorare”.

La classifica dei dieci siti più visitati in Italia

Andiamo, però, a vedere nel dettaglio la classifica dei primi dieci siti, tra musei e monumenti, più visitati nella giornata del 1 gennaio 2023. Al secondo posto dopo il Colosseo: il parco archeologico di Pompei, a seguire la Galleria degli Uffizi, Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli, i Fori romani, Castel Sant’Angelo, Palazzo reale di Napoli, Galleria dell’Accademia di Firenze e Certosa e museo di San Martino.