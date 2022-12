Domenica al museo, quali sono quelli gratis a Roma e nel Lazio il 1° gennaio 2023

L’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei statali ogni prima domenica del mese è rinnovato anche per il 2023. Il nuovo anno inizia all’insegna della cultura: il 1 gennaio 2023 sarà proprio una domenica e molti musei saranno gratuiti. Ecco la lista completa per una “Domenica al museo” a Roma e nel Lazio.

Musei gratis a Roma domenica 1 gennaio 2023

Il primo gennaio molti musei saranno gratuiti grazie all’iniziativa “Domenica al museo” e per chiudere le feste in bellezza, una passeggiata immersa nell’arte e nella cultura è una delle cose migliori che possiate fare. Roma pullula di musei ricchissimi di opere d’Arte, tra questi, i Musei Capitolini sono i più grandi di Roma e vantano un primato uno: sono i primi musei pubblici del mondo. Ecco tutti i musei gratis a Roma il 1° gennaio: