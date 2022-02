Roma, il Comune aggiunge un giorno al calendario: lavori in corso… il 29 febbraio

C’è stato un periodo in cui le “figuracce” le faceva l’ormai ex sindaca Virginia Raggi e il web, implacabile, non ne faceva passare neanche una. Dalla foto dell’Arena di Nimes fatta passare per il Colosseo in occasione della Rider Cup dello scorso anno alle targhe sbagliate alla “Cupola del Colosseo“, erano tante le gaffe non solo della sindaca, ma anche di tutto l’entourage, compresi gli operai delle varie ditte, che si ingegnavano a scrivere targhe con nomi o date errate, fermate del bus con intestazioni improbabili.

Divieto di sosta il 29 febbraio 2022

Ma bisogna ammettere che non era mai stato aggiunto un giorno al calendario. Cosa che qualcuno durante questi primi mesi dell’amministrazione Gualtieri ha invece fatto. Oggi infatti è apparso, in via Edoardo Jenner, in zona Monteverde, un cartello di inizio e fine lavori per piantumazione alberi, con relativo divieto di sosta, per i giorni 28 e… 29 febbraio! Peccato che questo non sia un anno bisestile e che il mese di febbraio si fermi a 28 giorni…