Roma, il gatto sporca il pianerottolo: furiosa lite tra ‘nonnine’ 90enni

Forse avevano già discusso in passato, battibecchi a volte normali tra vicini di casa. Ma nessuno poteva immaginare che loro, due nonnine di 90 anni, avrebbero iniziato a insultarsi e litigare animatamente, sotto gli occhi increduli di chi ieri mattina, al Tufello, non è riuscito a fermarle. E a placare gli animi. Tant’è che sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia per sedare quella discussione, nata per futili motivi.

Lite in via Monte Massico tra due anziane

Alla base della lite ci sarebbe un gatto, quello di una delle due donne, accusato di sporcare il pianerottolo condiviso. Da tempo, ormai, le due vicine discutono, senza mai riuscire a trovare una soluzione, un compromesso per il quieto vivere. E quanto accaduto ieri mattina in quell’edificio di via Monte Massico, intorno alle 8.40, ne è la dimostrazione.

Le due nonnine hanno iniziato a litigare. E a farlo così animatamente che per sedare gli animi sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia, gli unici che sono stati in grado di riportare le donne alla calma. Chissà, se le 90enni riusciranno a stringersi la mano, a fare pace, a bere un caffè insieme e a ridere guardandosi indietro, lasciando stare e buttandosi alle spalle i vecchi dissapori.