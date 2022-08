Choc a Roma, furibonda lite in strada, 42enne massacrato a bastonate: è grave

Intorno alle 17 di ieri in via San Silverio, gli agenti delle Volanti di Monteverde hanno arrestato per lesioni personale aggravate un 43enne rumeno senza fissa dimora.

L’aggressione con un bastone

L’uomo, a seguito di una lite, aveva aggredito un altro clochard polacco di 42 anni colpendolo ripetutamente con il bastone di un badile. Una volta ferito a sangue la vittima l’aggressore ha cercato di ripulire le tracce di sangue.

Leggi anche: Rissa furiosa tra stranieri in strada: calci, pugni e… colpi d’ascia

L’arresto dell’aggressore

La polizia è intervenuta e ha fermato l’indiziato facendogli scattare ai polsi le manette. Il 43enne è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto ed è stato rinchiuso in carcere.

La vittima soccorsa in codice rosso è stato trasportato con un trauma cranico al Gemelli di Roma.