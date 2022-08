Roma, tra la ladra e il proprietario di casa finisce a botte: 25enne arrestata dalla Polizia, caccia alle complici

Ha colto sul fatto un trio di ladruncole intente a forzare la porta del suo appartamento. Due sono riuscite a scappare mentre una terza, che ha ingaggiato con il proprietario di casa anche una colluttazione, è stata bloccata dalla Polizia.

Arrestata 25enne San Lorenzo

E’ successo ieri, venerdì 26 agosto 2022, poco dopo le 10.oo di mattina. Luogo dei fatti Via dei Campani dove l’uomo, un 29enne, proprietario della casa, ha colto in flagrante tre ladruncole. Con una di queste, come detto, è scoppiata una colluttazione, prima che la donna, di 25 anni, fuggisse insieme alle complici. Ma il tentativo di farla franca è miseramente fallito: sul posto infatti, allertate nel frattempo, sono intervenute le Volanti del Commissariato San Lorenzo unitamente ad altro personale in borghese che hanno bloccato e tratto in arresto la 25enne.

Era già ricercata

La donna è stata trovata in possesso di alcuni arnesi da scasso. Peraltro, da successivi accertamenti, è emerso che a suo carico pendeva già un mandato di cattura dovendo quest’ultima scontare una pena di due anni e 6 mesi per furto.

Caccia alle complici

Al momento, nonostante le ricerche, delle altre due donne non c’è traccia. Le indagini pertanto sono tuttora in corso. Il proprietario di casa invece è stato soccorso dai sanitari avendo riportati lievi escoriazioni a seguito dell’accaduto.