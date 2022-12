Roma, il Papa: «Ho già firmato le dimissioni in caso di malattia». «Entro 2 anni una donna a capo di un dicastero»

Papa Francesco ha appena compiuto 86 anni e nonostante il problema al ginocchio che lo costringe ad usare una sedia a rotelle appare in buona salute. Nonostante ciò, Bergoglio torna a parlare di dimissioni e lo fa in un’intervista al quotidiano spagnolo Abc. Ma non solo. Ha, infatti, anche annunciato che entro due anni ci sarà una donna alla guida del dicastero.

L’intervista a Papa Francesco e la firma della dimissioni

‘Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarciso Bertone il segretario di stato’. Racconta il Santo Padre al quotidiano spagnolo Abc sottolineando poi come ‘in caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già. Non so a chi le abbia date il cardinale Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato’. L’ironia non è poi mancata: ‘È la prima volta che lo dico. Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiedere a Bertone: Dammi il foglio! Sicuramente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato’.

Entro due anni una donna al dicastero

Ma non solo dimissioni. Il Papa ha infatti annunciato che entro due anni ci sarà una donna alla guida del dicastero: ‘Nulla impedisce ad una donna di dirigere un dicastero in cui un laico può essere prefetto’. Anche se, come spiega il Santo Padre, tutto dipende dal tipo di dicastero in quanto ‘se si tratta di un dicastero di carattere sacramentale, deve essere presieduto da un sacerdote o da un vescovo’.