Roma, il topo nella vetrina tra borse e vestiti spopola su TikTok: il video è virale

Un topo diventa star del web. Il filmato, che mostra il roditore rimasto ‘chiuso’ all’interno di un negozio, sta facendo migliaia e migliaia di visualizzazioni su TikTok. E tra ironia e stupore il popolo della rete si è scatenato.

La presenza dei topi a Roma non è certo una novità. Ma quando diventano i protagonisti inconsapevoli di video divertenti tornano inevitabilmente a fare notizia. Il caso riguarda stavolta il video di un roditore immortalato e ripreso mentre si aggira come se nulla fosse all’interno di un negozio; la scena però non è passata inosservata e qualcuno, che transitava da quelle parti proprio in quel momento, ha deciso di riprendere tutto postando poi la clip online.

Il video del topo in vetrina a Roma fa incetta di visualizzazioni

Neanche a dirlo, complice l’autore del video, il filmato in pochissimo tempo è rimbalzato praticamente ovunque. Nelle immagini si vede il topo aggirarsi tra bracciali, borse e altri articoli esposti per la vendita. Quasi incuriosito da chi si trova all’esterno del locale, appoggia le zampe sulla vetrata annusando qua e là. Poi riprende la sua passeggiata spostandosi tra la merce.

Una scena insomma quantomeno insolita, resa ancor più particolare, inutile negarlo, dalle dimensioni davvero significative dell’animale. Attratti spesso dalla spazzatura, colonie intere di topi ormai da tempo -è acclarato – popolano la Città Eterna, portandosi dietro, come documentato in alcuni nostri servizi, anche la contestuale presenza di serpenti che gli danno la caccia.

Cosa sappiamo sul filmato

Il video è stato caricato su TikTok tre giorni fa. Nel filmato originale si vede anche una parte della strada, oltre alle tre persone presenti davanti al negozio che hanno ripreso la scena. Ad ogni modo pare che il tutto sia stato girato in centro: ad ogni modo il video ad oggi, diventato in poco tempo virale, ha ottenuto più di 50mila like e migliaia di condivisioni. “Sarà il commesso”, ironizza qualcuno. “Però il topo ha fatto pubblicità al negozio”, scherza un altro utente. E via così con una sfilza infinita di commenti.

Video originale su TikTok (@Corio61)

I precedenti

Non è comunque la prima volta che video del genere spopolano in rete. Il web è pieno di filmati che riprendono topi a spasso per le vie della città, che attraversano le strisce pedonali, o intenti a rovistare nella spazzatura. Anche la particolare categoria di quelli rimasti chiusi all’interno dei negozi – al netto dei gravi episodi di degrado nelle attività ristorative s’intende – è comunque fornita: uno dei più virali risale al settembre 2022, quando un altro roditore venne ripreso mentre si aggirava dentro ad un negozio del centro. Oppure il filmato, altrettanto virale, del topolino immortalato nella gastronomia mentre banchettava tra un rustico e un altro. A chiudere questa panoramica il fuori programma in teatro durante lo show di Salemme: un’altra scena finita tra i video più cliccati sul web.