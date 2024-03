Roma, imprenditore rapinato a bordo della sua Ferrari: colpo da 40mila euro

Ancora una rapina ai danni di un imprenditore romano. Ancora una volta in pieno giorno e sempre per sottrarre al malcapitato l’orologio che aveva al polso.

È la terza nel giro di pochissimi giorni. La prima rapina è stata consumata ai danni di una dirigente di Bulgari, la seguente ha avuto come vittima Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, e due giorni fa è stata la volta di un imprenditore romano che viaggiava a bordo della sua Ferrari su via Donatello, zona Flaminio, quando è stato accostato da due malviventi con volto coperto da casco. ‘Dacci l’orologio’ avrebbero detto sotto la minaccia di un’arma da fuoco.

La vittima viaggiava sulla sua Ferrari quando gli hanno puntato contro un’arma da fuoco

A ricostruire la vicenda il Corriere della Sera che riporta come in pieno giorno, alle 12.50 di venerdì 8 marzo, la vittima a bordo della sua auto di lusso percorreva una strada del noto quartiere romano quando è stato accostato dai due rapinatori in sella a uno scooterone. L’imprenditore di fronte alla minaccia dell’arma da fuoco non ha opposto resistenza, gli ha consegnato il suo Audemars Piguet, del valore di poco meno di 40mila euro.

Sul caso e l’eventuale collegamento con le altre due rapine analoghe, indaga la Polizia

Ora sul caso indaga la Polizia che sta cercando di fare cerchio su questi delinquenti che approfittando del traffico di Roma, prendono di mira persone facoltose per derubarli di oggetti preziosi. È sempre più verosimile l’idea che i rapinatori seguano le loro vittime consapevoli di andare a colpo sicuro. D’altro canto alla dirigente di Bulgari hanno rubato bracciali e orologio e anche alla Bruganelli è stato sottratto l’orologio. Tre casi che sembrano legati a filo doppio e sui quali ora gli investigatori sono chiamati a fare chiarezza.