Roma, in auto a Ponte Galeria con droga e contanti: arrestato 22enne

Doveva essere un controllo sulla viabilità di routine, ma il nervosismo del giovane alla guida ha insospettito i Carabinieri della stazione di ponte Galeria che hanno proceduto a una perquisizione all’interno del veicolo, nel corso della quale hanno trovato la droga. Rinvenimento per il quale il 22enne è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del tardo pomeriggio di lunedì 19 febbraio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Ponte Galeria, in servizio di controllo del territorio, ha fermato il giovane a bordo di un’autovettura. Il ragazzo si è dimostrato eccessivamente agitato di fronte ai militari che si sono convinti a svolgere un accertamento più approfondito.

La perquisizione ha fatto rinvenire hashish, marijuana e un coltello a scatto

I Carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione veicolare rinvenendo, occultati nei vari vani del veicolo, circa 300 g di hashish, circa 70 g di marijuana, un coltello a scatto e 1.345 euro in contanti. Dopo aver trovato la sostanza stupefacente gli uomini dell’Arma hanno ritenuto opportuno procedere a una perquisizione in casa del 22enne in un’immobile di una zona più centrale di Roma. Anche in questo caso le ricerche non sono state infruttuose visto che gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto un bilancino di precisione.

Dal quantitativo di droga sequestrato si potevano ricavare 4mila dosi

A seguire la droga sequestrata al giovane è stata sottoposta a consulenza tecnica, indagine che ha stabilito che si sarebbero potute ricavare oltre 4.000 dosi. L’arresto è stato convalidato e al termine del rito direttissimo, il Tribunale di Roma lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.