Roma, in fuga con cocaina e hashish su un’auto a noleggio: 17enne fermato e arrestato

Un 17enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e per la tentata fuga a alla guida di un’auto a noleggio, ma senza patente di guida.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Talenti ad arrestare in flagranza di reato il 17enne romano, già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il minore, la scorsa sera, quando ha visto una pattuglia dei Carabinieri in via della Bufalotta, ha cercato di fuggire a bordo di un’auto a noleggio. Un tentativo di evitare i controlli fermato presto dai militari.

Arresto per spaccio e multa per guida senza patente

Dopo aver bloccato il 17enne gli uomini dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare e lo hanno trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e 165 euro, ritenuti provento di attività illecita. Il minore è stato anche contravvenzionato per guida senza patente perché mai conseguita e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.