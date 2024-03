Roma, in fuga su un’auto rubata: non si fermano all”alt’ e scatta l’inseguimento

I Carabinieri hanno visto una Ford Puma sfrecciare sulle strade del quartiere Montagnola e gli hanno intimato l’alt. Il conducente dell’auto, invece, che rispettare il segnale imposto dai militari ha pensato bene di premere sull’acceleratore e innescare un inseguimento per le strade di Roma.

È successo la scorsa notte, tra martedì e mercoledì 20 marzo, mentre gli uomini dell’Arma erano impegnati in controlli sulla viabilità. Quella vettura ha attirato la curiosità dei Carabinieri che avrebbero voluto procedere con uno dei consueti controlli sulla documentazione amministrativa e i suoi occupanti.

Il Suv non si ferma all’alt dei Carabinieri

Quando hanno visto che il Suv non si è fermato al posto di blocco i militari si sono messi sulle tracce dei fuggitivi che sono stati fermati in via Aristide Leonori. Ancora una volta i tre uomini che si trovavano a bordo della vettura non si sono dimostrati collaborativi e scesi velocemente dall’auto hanno tentato di fuggire a piedi.

Fermata l’auto tentano di scappare a piedi

Un altro tentativo di far perdere le proprie tracce fallito, visto che i Carabinieri li hanno raggiunti in breve e fermati. A seguire sono scattati accertamenti sulla macchina e sui suoi tre occupanti. Indagini utili a stabilire che il veicolo sul quale viaggiavano era stato rubato poco prima.

Fermati dai militari sono stati arrestati

I tre, due cittadini italiani e uno straniero, sono stati arrestati perché gravemente indiziati dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovranno comparire per rispondere dei reati contestati. L’auto, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.