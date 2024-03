Roma, in giro con l’auto senza assicurazione e arnesi da scasso: beccati 3 uomini

Un giro di controllo del territorio e sulle auto in transito ha fatto incappare i Carabinieri in tre potenziali ladri. La scorsa notte i militari hanno intimato l’alt a una Fiat Punto in via Leone Magno. Ma la vettura con a bordo tre uomini, invece di fermarsi ha accelerato, innescando un inseguimento.

Una corsa breve per i tre uomini che sono stati presto raggiunti e costretti a fermarsi dagli uomini dell’Arma che hanno proceduto all’identificazione degli occupanti della Punto, ma anche a una perquisizione veicolare.

La perquisizione e il rinvenimento di arnesi da scasso

Nel corso delle ricerche i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi e arnesi atti allo scasso, nello specifico gli investigatori li hanno riconosciuti come strumenti utilizzati per forzare le serrature e che hanno fatto ritenere che si trovassero in giro con l’idea di mettere a segno un colpo. L’operazione dei militari ha, infatti, portato non solo a redigere informativa di reato nei confronti dei tre occupanti della Punto, ma probabilmente anche lo scopo di prevenire illeciti, visto che la presenza del materiale sequestrato faceva intendere le cattive intenzione del terzetto. ed è proprio a scopo preventivo che i Carabinieri svolgono costante attività di monitoraggio del territorio.

Il sequestro e la denuncia

Di fronte a quel rinvenimento i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno proceduto al sequestro di quegli oggetti, ma hanno anche denunciato alla Procura della Repubblica le tre persone fermate per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli atti allo scasso. Anche la vettura utilizzata è stata sequestrata in via amministrativa dai Carabinieri perché priva di assicurazione.