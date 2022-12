Roma, in Piazza del Campidoglio arriva ‘Pedalotto’: l’albero di Natale a pedali

Roma. In Piazza del Campidoglio arriva ‘Pedalotto’, il piccolo abete di Natale illuminato grazie all’energia prodotta da sei biciclette. L’iniziativa è stata promossa dalla presidenza dell’Assemblea capitolina ed è stata inaugurata ieri sera, alla presenza della banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Così, ieri, consiglieri di maggioranza ed opposizione si sono ritrovati in sella alla bici per accendere ‘Pedalotto’. Con loro presente il Sindaco Gualtieri e la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

‘È un piccolo gesto simbolico ma importante per ricordare che esistono altre energie che possono essere utili alla lotta al cambiamento climatico’, dichiara all’Agenzia dire Svetlana Celli che poi aggiunge: ‘Voglio anche ricordare che questo albero sarà poi piantato dopo il 7 gennaio alla sede dell’Associazione del Calcio sociale di Corviale’. Anche il commento del Sindaco Gualtieri non è mancato: ‘Questo è un bellissimo contributo per la nostra illuminazione natalizia. Hanno detto che non andavano bene i pannelli solari in Piazza Venezia, invece sono bellissimi e ci fanno risparmiare 100euro che doneremo alla Caritas, dando anche un segnale per accelerare sulla transizione. Ora rilanciamo con queste biciclette che sono una bellissima idea. Così tutti capiranno che l’energia non è un dato di fatto ma va prodotta, magari non pedalando ma in modo sostenibile’.