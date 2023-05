Roma, in trasferta dal litorale romano in centro per… spacciare: 3 arresti

La Polizia ha arrestato 5 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Si tratta dell’esito dei controlli predisposti dalla Questura di Roma per reprimere i reati legati alla droga. Accertamenti che gli investigatori hanno svolto con particolare attenzione nella zona della movida di Ponte Milvio.

Dal litorale romano in centro per spacciare

I primi arresti hanno riguardato lo spaccio in flagranza di 3 ragazzi giunti appositamente dal litorale romano. Gli stessi avevano organizzato la loro attività tramite l’utilizzo di una nuova applicazione di messaggistica; scoperto l’escamotage gli investigatori hanno intercettato i 3 e hanno sequestrato 2 etti di hashish, alcuni bilancini, repliche di pistole, proiettili, lampeggianti in uso alle Forze dell’Ordine e un machete. Per gli indagati la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.

Arrestato un ragazzo ricercato per spaccio e rapina

Nella giornata del Natale di Roma, sempre gli agenti del XV Distretto, hanno arrestato un giovane che, dal dicembre dello scorso anno, era ricercato in quanto destinatario di 2 diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere, una per spaccio e una per rapina. Il ragazzo, fermato per un controllo, vistosi scoperto, ha tentato la fuga arrivando perfino a nascondersi nelle acque del Tevere. In seguito al controllo è stato trovato anche in possesso di un involucro di cocaina e, nel B&B dove si nascondeva, sono stati rinvenuti ulteriori 5 involucri della medesima sostanza.

Beccato un pusher mentre consegnava la droga

Sempre per detenzione ai fini di spaccio di cocaina è stato arrestato un uomo, colto in procinto di incontrare l’acquirente con cui precedentemente si era dato appuntamento nei pressi del parcheggio di un fast-food di Corso Francia. Al momento dello scambio della droga con il denaro, gli investigatori li hanno fermati, rinvenendo in possesso dell’acquirente 2 involucri di cocaina mentre, a casa del presunto pusher, sono stati trovati altri 31 involucri della stessa sostanza già confezionati e pronti per essere ceduti. Il Tribunale ha poi convalidato la misura pre-cautelare adottata dalla PG.