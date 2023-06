Roma, incendio auto Ncc al Circo Massimo, il web si scatena: ‘Pensa di essere un autista Atac? (VIDEO)

L’incendio con esplosione di un’auto Ncc al Circo Massimo, due giorni fa, ha provocato non poche polemiche. Welcome to favelas, capace di immortalare il momento, ha postato un video nel quale la Mercedes è avvolta dalle fiamme, in una zona non solo di grande affluenza turistica, ma residenziale. Le immagini non hanno mancato di provocare commenti tra gli utenti Instagram. Reazioni di rabbia, ma anche ironiche da parte dei romani.

Rabbia e ironia sui social

Il post ha provocato le ire di qualcuno che sollecita a ‘fare i tagliandi’ alle auto. Un check up utile a monitorare lo stato di ‘salute’ delle auto e, non di meno, a evitare che possano evitarsi episodi come quello accaduto al Circo Massimo che oltre a creare grande paura tra residenti e passanti, ha rischiato anche di mettere in pericolo l’incolumità pubblica e anche del conducente che, per fortuna, è riuscito a uscire e allontanarsi dalla macchina in fiamme.

I commenti ironici degli utenti che paragonano l’auto Ncc ai flambus

Poi gli utenti si sono scatenati in una serie di commenti provocatori e ironici. ‘Ma le auto Ncc gliele fornice l’Atac?’ e anche: ‘Se le Mercedes iniziano a bruciare la fine del mondo è vicina’ e poi: ‘È il cambiamento climatico’, ma ancora: ‘Ma chi si crede di essere un autista Atac’. Sono diversi i riferimenti ai flambus romani. D’altro canto il fenomeno degli autobus a fuoco che crea non poche polemiche si ripete ormai da tempo.

L’ultimo incendio autobus

L’ultimo, solo in ordine di tempo, si è verificato in Largo Labia, in zona Serpentare. Lunedì 12 luglio un autobus ha preso fuoco, poi sono seguite due esplosioni. Per fortuna il conducente del mezzo ha fatto in tempo ad abbandonare il bus prima delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, a causa del quale l’autobus è andato distrutto.