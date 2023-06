Roma, momenti di paura al Circo Massimo: esplode auto NCC

Un’esplosione ha creato il panico tra quanti si sono trovati a passare nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 giugno, al Circo Massimo. Ma il boato è arrivato solo dopo che una fitta colonna di fumo si alzasse nell’area tra il Palatino e l’Aventino, sito storico pieno di visitatori, anche poco prima delle 16 di oggi quando si è sentito lo scoppio che ha provocato grande paura.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Polizia locale

Sul posto sono dovuti accorrere i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, il Primo Gruppo Centro. I soccorritori hanno trovato una situazione di grande terrore tra la gente che si trovava in zona e che non riusciva a capire da dove fosse provenuto quel ‘botto’ così forte. Nel giro di poco sono stati pompieri e vigili urbani a ricostruire quanto era capitato.

Un’auto con conducente ha preso fuoco e poi è esplosa

A prendere fuoco, intorno alle 15 e 45, era stata un’auto in servizio di noleggio con conducente, un Ncc, a bordo della quale si trovava, nel momento in cui si sono sprigionate le fiamme solo l’autista. La macchina viaggiava su via delle Terme Deciane quando dalla vettura ha iniziato ad alzarsi un fumo denso che ha indotto il guidatore a scendere e ad allontanarsi, per evitare di essere coinvolto da quel rogo. Dopo poco, però, s’è verificata l’esplosione che ha provocato tanta paura nella zona. Per fortuna, però, a parte il grande spavento per turisti e romani che si trovavano in prossimità, nessuno è rimasto ferito.

I soccorritori hanno velocemente spento il rogo, proceduto a rimuovere il mezzo che aveva preso fuoco e, infine, come di consueto hanno anche svolto le operazioni di bonifica del tratto di strada interessato dalla deflagrazione, facendo finalmente tornare la tranquillità nel quartiere.