Roma, incidente alle Terme di Caracalla, si schianta con lo scooter contro un albero: 39enne morta sul colpo

Ancora un drammatico incidente a Roma. Ancora, purtroppo, una persona che ha perso la vita. Questa notte, intorno all’una, in via di Terme di Caracalla, nel centro della Capitale, una donna di 39 anni è morta: lei era a bordo del suo scooter, un SH, quando per cause da accertare ha perso il controllo. E si è schiantata contro un albero, all’altezza di via Antoniniana.

Incidente mortale in via di Terme di Caracalla

L’incidente, che sembrerebbe essere autonomo, ha visto coinvolto uno scooter, un SH. Alla guida del mezzo a due ruote una donna di 39 anni, che per cause da accertare ha prima perso il controllo, poi ha sbandato e ha terminato la sua corsa contro un albero. In un impatto fatale e violento, che purtroppo non le ha lasciato scampo. Sul posto i caschi bianchi del GPIT Polizia Locale: a loro il compito di eseguire i rilievi e fare chiarezza.

Incidente mortale ad Ardea

Sono finite contro un albero anche le due ragazze che nella notte appena trascorsa hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla litoranea Ostia-Anzio, in via delle Pinete. Le due amiche, Aurora Pederzani e Desiree Pasquali, si trovavano a bordo di una Fiat Grande Punto grigia quando, per cause ancora da accertare, si sono schiantate contro un albero. E l’impatto è stato violento, purtroppo fatale. Per le due non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono arrivati il loro cuore aveva già smesso di battere, erano morte sul colpo.

Un bollettino nero

Non si arresta la scia di incidenti mortali nella Capitale e nella sua provincia. Il bollettino è sempre più drammatico. E negli ultimi giorni tante, troppe, persone hanno perso la vita. Nel pomeriggio di martedì, un uomo di 64 anni, Rodolfo Infantino, è morto a bordo della sua moto: stava percorrendo via dell’Aeroporto, all’interno del quadrante Isola Sacra, quando si è scontrato con un’auto. Che non gli ha lasciato scampo. Poco dopo, in serata, a Castel Gandolfo, sulla via Appia Nuova, ha perso la vita un ragazzo di Marino di appena 26 anni: si trovava a bordo di un mezzo a due ruote, quando si è scontrato con un’auto. E l’urto è stato violento e fatale per lui: inutili i tentativi di soccorso e rianimazione.

Incidente mortale a Fiumicino, addio a Rodolfo Infantino: aveva 64 anni

Nella giornata di ieri, invece, all’alba un uomo di 55 anni di Aprilia ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita Prenestina, in carreggiata esterna. Il 55enne stava viaggiando a bordo del tir, che trasportava bottiglie, quando ha perso il controllo del mezzo pesante e ha terminato la sua corsa contro un pilastro in cemento armato. Nella notte, invece, sono morte ad Ardea Aurora e Desiree, poco più che ventenni. Mentre a Roma, alle terme di Caracalla, ha perso la vita una donna di 39 anni. Passati diversi, storie di vita diverse, uniti dallo stesso tragico destino.