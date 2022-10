Roma, insulti razzisti alla medaglia di bronzo azzurra Zaynab Dosso: ‘Non mi sento tutelata’

È stata insultata, un insulto razzista fuori da un locale. La protagonista della disavventura è Zaynab Dosso, velocista azzurra bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei, record italiano nei 60 metri.

La nota sportiva è nata in Costa d’Avorio, ma vive a Roma ed è stata lei stessa a raccontare cosa le è capitato sul suo profilo Instagram.

L’atleta vittima di insulti razzisti

L’atleta è stata vittima di un’aggressione verbale quando ha rifiutato di fare l’elemosina a una donna che le ha detto: “P…a straniera, tornatene nel tuo paese”. Un insulto non da poco che, però, non ha sortito alcuna reazione da parte dei presenti.

Nessuno è intervenuto a sostenere la Dosso che è rimasta estremamente turbata non solo dall’aggressione, ma anche dal silenzio intorno a lei e a quanto era capitato.

Non solo nessuno l’ha aiutata in quel frangente, per quanto qualcuno ha anche riso di quanto era successo. La sportiva ha raccontato la sua vicenda a la Stampa specificando che stava festeggiando la sua nuova casa a Roma nord. Ma questa storia ha dichiarato: “Mi ha stravolto, ho il cuore spezzato, mi sento violata. Era un locale affollato, tutti hanno sentito e nessuno ha reagito. Non mi sento tutelata”.

I presenti non sono intervenuti

Tutti i presenti sono rimasti insensibili di fronte a quell’aggressione, solo la sua amica e collega Johanelis Herrera “si è messa a piangere per l’incazzatura”.

Di fronte a quanto successo, la Dosso non ha avuto nessun altra possibilità che denunciare l’accaduto sui social. Un messaggio nel quale ha rivolto anche un appello ai politici perché intervengano per dare un segnale contro il razzismo.