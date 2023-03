Roma, Jimmy Ghione di Striscia aggredito all’Agenzia delle Entrate: “Devi ringraziarmi, ho sventato una strage”

Come si ricorderà pochi giorni fa, l’inviato del celebre Tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia, che accompagna la prima serata di molti telespettatori, è stato violentemente aggredito. A farne le spese anche la troupe che era con lui. Il motivo alla base della violenza è da ricercarsi in una vicenda che potremo definire di lungo corso ma che ad oggi, ancora non trova una soluzione e che vede protagonista un bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 (Eur Torrino) che dal 2018 non emette scontrini ai clienti.

Il bar dell’Agenzia delle Entrante non emette scontrini dal 2018: Jimmy Ghione di Striscia aggredito

L’aggressione a Jimmy Ghione e alla troupe di Striscia la Notizia

Il bar in questione non emette alla clientela alcuno scontrino, situazione quest’ultima che va avanti dal 2018. Situazione che era stata segnalata proprio in quell’anno. Ora, l’inviato di Striscia, solo pochi giorni fa, si era recato direttamente sul posto per vedere se, con il corso degli anni, la situazione fosse mutata. Siamo presso il bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6, Eur Torrino. La vista di Ghione non si può dire sia stata accolta nel migliore dei modi in quanto non solo la situazione è rimasta pressoché invariata ma l’inviato è stato anche vittima di una violenta aggressione. Botte, spintoni, minacce, la situazione si stava animando velocemente e Ghione e la sua troupe se la sono vista brutta. Scaraventati a terra, a suon di botte ecco che anche le intimidazioni da parte del barista-aggressore non sono tardate ad arrivare: ‘Predo il coltello e vi ammazzo’, queste le sue parole. Una scena decisamente violenta alla quale hanno poi messo la parola fine alcuni agenti di polizia in borghese presenti sul posto.

Le parole del dipendente

A pochi giorni di distanza dell’accaduto, ecco che la vicenda di arricchisce di ulteriori elementi. A parlare ora è un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che dichiara: ‘Dovreste ringraziarmi che mi sono messo in mezzo, ho evitato una strage’. Queste le parole del dipendente che lavora da oltre 40 anni nella struttura e che si riferisce proprio all’episodio di violenza che ha visto coinvolti Jimmy Ghione e la sua troupe.