Roma, la casa popolare di Angelina arriva dopo 20 anni ma gliela occupano: “Con mia figlia disabile andremo sotto un ponte”

Un’attesa durata 20 lunghissimi anni poi, al momento di entrare finalmente nella tanto agognata casa popolare, l’amara sorpresa: era stata già occupata dagli abusivi. Questa triste vicenda, e purtroppo non è un caso isolato, arriva da Roma. Protagonista una donna che, insieme alla figlia con disabilità, era pronta ad entrare nella sua nuova casa. Salvo poi scoprire che se ne era già impossessato qualcun altro.

Occupano la casa spettante ad una 70enne di Roma con figlia disabile

La vicenda è stata raccontata ieri nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque con la donna, una 70enne romana (vedova, ndr), che si è rivolta al programma condotto da Barbara D’Urso per chiedere aiuto. Angelina, questo il nome della donna, ha raccontato: “Ho già perso un altro figlio anche lui disabile. Adesso non voglio perdere l’altra. Ma tra 15 giorni non avrò altra scelta se non quella di andare a vivere sotto un ponte perché non ho soldi“.

Leggi anche: Roma, casa occupata e distrutta da una rom, arrivano i sigilli del pm: ‘Ennio è di nuovo fuori

L’incontro con l’Assessore?

Nel corso della trasmissione è arrivato un messaggio da parte dell’Assessorato alle Politiche Abitative del Comune di Roma che ha promesso un incontro con la signora per cercare di trovare una soluzione alternativa.

Clicca qui per vedere la testimonianza e il servizio andato in onda su Canale 5