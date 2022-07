Roma, la rapina al supermercato finisce a coltellate: 36enne in ospedale

Era in strada, riverso per terra in una pozza di sangue. Così lo hanno trovato i soccorritori prontamente accorsi sul posto. Se l’è vista davvero brutta il titolare di un minimarket prima rapinato e poi ferito con diverse coltellate da un malvivente che è poi scappato.

Violenta rapina a Roma: i fatti

La violenta aggressione, con lo scopo di rapina, è avvenuta sabato 16 luglio in zona Mezzocammino e precisamente in via Aldo della Rocca 65. Qui un uomo ha prima preso una birra nel minimarket e dopo averla consumata all’esterno dell’esercizio è rientrato e invece di pagare, con tanto di coltello, ha minacciato il titolare, intimandolo di dargli tutti i soldi della cassa. Intimorito la vittima ha accontentato il malvivente che poi si è dato alla fuga.

L’inseguimento

Nel tentativo di recuperare i soldi, la vittima — un 36enne dello Sri Lanka — ha inseguito il rapinatore, prendendo poi parte ad una violenta colluttazione che è culminata con diverse coltellate. Se l’è vista davvero brutta il 36enne che ha ricevuto diverse coltellate alla testa, alle scapole e sul braccia sinistro.

I soccorsi

Ad accorgersi dell’accaduto i passanti che hanno poi chiamato i soccorsi. Giunta sul posto l’ambulanza, il 36enne è stata condotto al Sant’Eugenio in codice giallo ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando gli agenti di Polizia della tratta di Spinaceto.