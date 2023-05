Roma, lanciano un microonde su un bus in corsa: incastrati dai video (VIDEO)

La Polizia ha individuato e denunciato gli autori del lancio di un microonde su un bus di linea. Ancora una volta uno dei Ponti del Laurentino è salito agli onori della cronaca per il lancio di oggetti: giovedì scorso, 3 maggio, un forno a microonde ha preso in pieno un autobus Atac che stava percorrendo via Ignazio Silone con passeggeri a bordo. Sembravano indagini ‘impossibili’ per gli agenti di Polizia che sembravano poter contare su pochi elementi per poter risalire agli autori. Ma così non è stato. Un controllo capillare del territorio, unito a tempestive e meticolose indagini, ha consentito agli uomini della Polizia di Stato del IX° Distretto Esposizione di rintracciare coloro che avrebbero lanciato da un ponte, sul tetto di un autobus, un forno a microonde.

Il lancio dell’elettrodomestico sul bus di linea e la paura tra i passeggeri

L’autobus della linea 723 stava percorrendo via Ignazio Silone con a bordo alcuni passeggeri, quando l’elettrodomestico ha preso in pieno il mezzo pubblico. tanta la paura tra i passeggeri dell’autobus che non hanno capito, nell’immediato cosa fosse successo. Per fortuna, però, a parte il grande spavento, non si sono registrate conseguenze per le persone a bordo

Le indagini lampo della Polizia che hanno incastrato gli autori

Gli investigatori hanno poi ricostruito quanto è accaduto nella serata di giovedì, poco dopo le 20: al passaggio del mezzo, uno dei due soggetti avrebbe scaraventato il pesante oggetto sul tettuccio dell’autobus, mentre l’altro riprendeva tutto con il proprio cellulare. A seguito di ciò l’autista del mezzo è stato poi costretto ad interrompere la corsa e a fare rientro al deposito.

Dai video di sorveglianza l’identikit degli vandali

Le attività investigative sono state aiutate da video di sorveglianza che hanno ripreso i fatti e la Polizia è stata in grado di identificare in breve i due autori dell’atto vandalico che poteva avere conseguenze molto più serie. I due uomini, entrambi italiani, sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.