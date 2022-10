Roma, l’ascensore della Metro B Quintiliani (finalmente) in funzione: il video

Dopo le segnalazioni, le ultime pubblicate sul nostro giornale poco meno di 48 ore fa, l’ascensore alla fermata della Metro B Quintiliani è entrato finalmente in funzione. Un problema che si trascinava da anni causando enormi disagi alle persone con disabilità ma anche alle famiglie con figli piccoli e dunque con il passeggino. Oggi però la buona notizia.

Il video di Fabrizio Montanini, consigliere Lega IV Municipio

A dare la comunicazione è stato il Consigliere nel IV Municipio Fabrizio Montanini. Era stato lui, due giorni fa, a recarsi sul posto – così come nelle altre fermate che servono la zona di Tiburtina – insieme ad altri consiglieri per evidenziare eventuali criticità sul fronte dell’accessibilità tornando a chiedere urgentemente interventi per l’ascensore di Quintiliani, l’unico trovato non funzionante. “Vittoria! L’ascensore della metro B a Quintiliani (quella del futuro stadio della Roma) è finalmente in servizio!” – è allora il commento di Montanini – “I disabili in carrozzina della zona potranno finalmente prendere la metro”. I problemi alla stazione tuttavia non sono certo finiti: in particolare, ci spiega il consigliere, “c’è ancora da riqualificare tutta l’area esterna, preda di degrado e abbandono”.

La (non) accessibilità della metropolitana di Roma

Sul fronte dell’accessibilità della metro a Roma, stavolta parlando in generale di tutta l’impiantistica capitolina, le buone notizie si fermano invece qui. Come denunciano da tempo i pendolari il tema del mal (o non) funzionamento di impianti quali ascensori, scale mobili, ecc. è sempre, purtroppo, all’ordine del giorno. I picchi maggiori si registrano sulla ex Roma Lido, oggi Metromare, ma anche sulle altre due linee siamo ben lontani dalla piena fruibilità, per tutti, del trasporto pubblico.