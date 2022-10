Roma, test accessibilità della Metro B, Montanini (Cons. IV Municipio): “Intervenire urgentemente per l’ascensore a Quintiliani”

Roma. La maggioranza del IV Municipio ha dato il via a una Commissione congiunta per fare un sopralluogo in tutte le fermate della metro sulla Tiburtina e verificare il funzionamento degli ascensori presenti per garantire l’accessibilità ai disabili. Tra tutti quello della fermata Quintiliani, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della A.S. Roma, era l’unico non funzionante, come denunciato dal capogruppo Lega del IV Municipio.

Montanini: “Riparare l’ascensore a Quintiliani. Massimo rispetto per i disabili”

“A 6 anni fa risale il mio primo video denuncia sull’inaccessibiltà della fermata della metro B di Quintiliani da parte dei disabili con la carrozzina, mentre l’ultimo è del mese scorso quando, con il consigliere comunale Fabrizio Santori, ho verificato sul posto che l’ascensore era ancora guasto”. Così in una nota Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio e capogruppo Lega IV Municipio.

“Oggi – prosegue Montanini -, la maggioranza del IV Municipio, che ringrazio di cuore, ha finalmente iniziato a interessarsi a questa drammatica situazione per disabili, ma anche per genitori con i passeggini, promuovendo un Commissione congiunta con sopralluogo in tutte le fermate della metro sulla Tiburtina”.

“Insieme ad altri miei colleghi consiglieri, questa mattina ho utilizzato tutti gli ascensori presenti e verificato che fossero tutti funzionanti, puliti e ben illuminati. Unico neo dolente resta quello di Quintiliani, la fermata dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. Ma non dovrà essere la costruzione di questa grande opera a garantire l’accessibilità alla metro per tutti. L’ascensore va risistemato subito. Massimo rispetto per tutti i disabili!” ha concluso Montanini.