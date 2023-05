Roma, ‘Le sedi dei vigili cadono a pezzi’: bagni sporchi e vetri rotti, la denuncia

I vigili urbani di Roma, non solo sono sottorganico, ma si trovano a dover affrontare disagi notevoli. Ed è il consigliere comunale della Lega, Fabrizio Santori a denunciare una serie di problemi che coinvolgono i caschi bianchi della capitale, con una interrogazione. Santori evidenzia come ‘le sedi di molti Gruppi dei vigili capitolini che cadono a pezzi. Spesso vengono criticati. Qualche volta dovremmo pensare che sono paurosamente sotto organico quasi della metà della pianta organica prevista e che lavorano in luoghi assolutamente inadeguati’.

I problemi dei Vigili urbani in un’interrogazione di Santori

Ma sono tanti e di diversa natura i problemi ai quali gli uomini della Municipale di Roma sono costretti a fare fronte quotidianamente: portoni che non chiudono, pioggia che filtra dai solai, fili elettrici volanti, spogliatoi fatiscenti. Insomma una situazione di degrado della quale il consigliere della Lega s’è fatto portavoce.

Entra nel dettaglio Santori nella sua interrogazione, specificando: ‘Il IV Gruppo Tiburtino, sfrattato con sentenza, sarebbe rimasto senza riscaldamenti per tutto l’inverno. Il II Gruppo Sapienza ha la propria sede nel I Municipio, anziché nel II, ma il garage per le auto di servizio nel IV; il V Gruppo Casilino presenta infiltrazioni di acqua piovana, bagni inagibili, finestre non funzionanti, impianti elettrici non a norma’. Mentre il IX Gruppo Eur si trova invece in una struttura in cui ‘gli infissi di ferro sono privi di chiusura ermetica, alcuni bagni e tutte le docce mal funzionanti, allagamenti con le forti piogge, spogliatoi privi di panche e talmente stretti da non consentire l’apertura simultanea degli armadietti attigui, termosifoni insufficienti, stufe vietate perché salterebbe la corrente’.

Il Campidoglio assicura: ‘Stiamo provvedendo’

Situazioni oggettive di fronte alle quali il Campidoglio non ha potuto negare l’evidenza dei problemi sollevati, seppure assicurando che da tempo è al lavoro per redigere un piano di ristrutturazione delle sedi. In particolare, sempre Il Messaggero ha evidenziato come dal Comune hanno assicurato che: ‘stati stanziati i fondi per la sede di piazza della Consolazione della polizia locale e quella di Porta Metronia della protezione civile per arrivare al Giubileo con le sedi centrali pienamente operative. Ovviamente nel piano generale su cui sta lavorando il Campidoglio sono comprese le sedi della polizia locale’.