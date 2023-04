Roma, legato su un balcone e chiuso in uno sgabuzzino: pitbull liberato dalle guardie zoofile (FOTO)

Avevano preso un pittbull per fare compagnia ai proprio figli, tre bambini, ma quando non adempiva al suo ‘compito’ veniva rinchiuso in uno sgabuzzino o legato fuori al balcone, non importa quali fossero le condizioni meteorologiche. Una famiglia residente in zona Torre Angela, nel VI Municipio, aveva preso la decisione di prendere un cane, per far compagnia ai propri bambini. Una scelta importante che comporta anche un impegno notevole, dei quali probabilmente i due genitori non si erano pienamente resi conto.

La segnalazione: pittbull legato su un terrazzo da 3 settimane

La segnalazione di un cane legato da tre settimane fuori a un balcone con un collare a strozzo, anche quando nei giorni scorsi si sono verificati temporali di forte intensità, ha indotto le guardie zoofile ambientali del Norsaa Roma, ad attenzionare quella famiglia e anche il cane, per vedere come veniva trattato e se veniva curato in modo adeguato. Ma il pittbull veniva costretto in condizioni di ‘reclusione’, sia che venisse chiuso in uno stanzino, sia che venisse legato fuori anche durante le intemperie, per poi essere lasciato libero di giocare con bambini. Il cucciolo, per quanto di indole buona, dopo aver vissuto così a lungo in condizioni di ‘prigionia’ avrebbe potuto reagine male nei confronti dei suoi padroncini in qualsiasi momento.

L’intervento del Norsaa e il sequestro del cane

Ma una volta constatato che il cucciolo di pittbull veniva trattato sempre nel medesimo modo, del tutto inadatto a qualsiasi animale, le guardie zoofile ambientali del Norsaa di Roma hanno deciso di agire. Nella mattina di oggi, martedì 18 aprile, hanno raggiunto quell’abitazione per procedere al sequestro amministrativo del cagnolino e comminare ai proprietari le sanzioni previste per il trattamento che avevano riservato all’animale.

Il cucciolo può essere adottato subito

Dopo essere stato sottoposto a visita veterinaria il cane è stato portato nel canile della Muratella a Roma ed è immediatamente adottabile da chiunque abbia desiderio di portare a casa il pittbull per offrirgli una qualità della vita migliore rispetto a quella che ha condotto finora.