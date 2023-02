Roma, liceale ferma i ladri e restituisce i soldi alla vittima: premiato da Mattarella

Ha rincorso due ladri che avevano appena rubato il portafogli a una signora ed è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio di un attestato d’onore di ‘Alfiere della Repubblica’. Si tratta di un riconoscimento conferito a giovani che si sono distinti per spirito di solidarietà ed esempio nei confronti del prossimo.

Il giovane studente corre in aiuto di una signora appena derubata

Anche Antonio Cuomo un 19enne di Roma, nonostante la giovane età è stato capace di avere tanta prontezza di spirito e sangue freddo da rincorrere due ladri che avevano appena sottratto il portafogli a una signora. Il 19enne è stato capace di bloccare uno dei due ladri e restituire alla vittima il portafogli che le era stato appena sottratto. La donna deve essere stata seguita dai ladri che dopo averla vista fare un prelievo al bancomat, hanno agito. Si sono avvicinati sul marciapiede tanto da riuscire a toglierle velocemente il portafogli.

Alessandro riesce a fermare uno dei due ladri

Alessandro era poco distante, nei pressi del suo liceo e non ha ignorato le grida di aiuto della vittima del furto. Si è lanciato, letteralmente, in soccorso della malcapitata. C’è voluto poco perché il 19enne capisse cosa era successo e si lanciasse, insieme a un suo compagno di scuola, all’inseguimento dei due malviventi.

La velocità con cui è intervenuto, ha consentito ad Alessandro di raggiungere uno dei due e bloccarlo, mentre ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei vigili urbani che si trovavano a passare in zona. Gli agenti della Polizia locale, una volta appreso quanto era successo, hanno proceduto all’arresto del ladro. Così non solo quest’ultimo è stato assicurato alla giustizia, ma il denaro è stato recuperato e restituito alla vittima del furto. Un’azione che Alessandro ha compiuto con naturalezza ritendo suo dovere intervenire per prestare aiuto alla signora.