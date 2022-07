Roma Lido, da giovedì 14 stop serale treni tra Ostia Antica e Colombo

Partiranno giovedì 14 luglio 2022 i lavori per rinnovare le infrastrutture ferroviarie tra le stazioni di Ostia Antica e Colombo sulla Roma Lido, o Metro Mare secondo la nuova denominazione. Lo stop dei treni sarà soltanto la sera e sarà attivato un servizio bus sostitutivo. Ma ecco i dettagli.

Leggi anche: Troppi disservizi sulla Roma Lido: l’opposizione occupa la sala del Municipio

Stop treni Ostia Antica Colombo sulla Metro Mare

Il blocco della circolazione sarà in entrambe le direzioni. Il cantiere, come detto, sarà attivo dal lunedì al venerdì in orario serale e notturno. Sabato e domenica il servizio sarà invece regolare. Più in dettaglio, gli ultimi treni utili a percorrere l’intera linea saranno:

Cristoforo Colombo direzione Porta San Paolo alle 20:03.

Porta San Paolo direzione Cristoforo Colombo alle 19:18.

Leggi anche: Trasporto Roma, i treni sono pochi e guasti: la metro B fa concorrenza alla Roma Lido

Bus sostitutivi

Durante l’orario dei lavori, il servizio treno sarà sostituito da bus di un operatore privato, per conto di Cotral. I bus sostitutivi avranno una frequenza di 15 minuti, con fermate in corrispondenza delle stazioni ferroviarie di: Acilia > Ostia Antica > Lido Nord > Lido Centro > Stella Polare > Castel Fusano > Cristoforo Colombo (e viceversa). Nessuna modifica, anche durante le ore di cantiere, per i treni che viaggiano tra Porta San Paolo e Acilia e viceversa. Lo rende noto il portale Roma Mobilita.

Foto: Roma Mobilita