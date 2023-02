Roma, litiga con la compagna in strada, poi si scaglia contro i carabinieri

Sono stati i passanti a chiedere l’intervento di una gazzella dei Carabinieri che si trovava in zona. Una coppia, nella serata di ieri, stava litigando animatamente, le urla erano eccessive e la paura che la discussione potesse degenerare e trasformarsi in qualcosa di più serio ha indotto i presenti a chiedere aiuto ai militari della stazione di Roma piazza Farnese che si trovavano poco distanti per controlli di routine.

L’intervento dei Carabinieri

Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati in via Capo di Ferro dove una coppia stava discutendo animatamente, dapprima hanno solo cercato di calmare entrambi, poi sono dovuti intervenire in maniera più decisa visto che l’uomo, un 30enne di origini spagnole che si trovava in stato di alterazione a causa di un abuso di alcol, ha iniziato a inveire anche contro di loro.

Dalle parole, però, l’uomo è poi passato ai fatti, e ha iniziato a spintonare i Carabinieri che gli avevano solo chiesto di esibire i documenti per procedere all’identificazione, come di rito in queste situazioni. È stato a quel punto che l’uomo non solo si è dimostrato poco collaborativo e per niente intenzionato a mostrare i suoi documenti, ma ha tentato di aggredire le forze dell’ordine che, quel punto, non hanno potuto fare altro che contenere l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza. I sanitari del 118 hanno soccorso il 30enne ubriaco trasportandolo all’ospedale Fatebenefratelli per sottoporlo alle cure del caso.

Il 30enne trasportato in ospedale è stato denunciato

Intanto, però, nei confronti del 30enne è scattata una denuncia con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per fortuna, però, nonostante il grande trambusto e una informativa di reato non si sono registrati feriti. Nessuno ha riportato conseguenze da quello scambio verbale un po’ troppo accesso che ha raggiunto livelli tali da spaventare la gente che si trovava a passare in via Capo di Ferro.