Ostia, nascondeva in casa una pistola rubata e 6.200 cartucce: arrestato (FOTO E VIDEO)

Detenzione illegali di armi e munizioni e ricettazione. Sono le accuse per le quali un 59enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Si tratta di un altro duro colpo alla criminalità di Ostia.

In un controllo i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 22

Armi e munizioni sono state trovate dai militari, impegnati costantemente in controlli volti a contrastare la detenzione ed il traffico abusivo di armi da fuoco e munizioni. È stato nel corso di uno di questi controlli che le forze dell’ordine hanno individuato in un’abitazione via delle Ebridi, a Ostia una pistola Revolver calibro 22, con tamburo, carico con sei colpi e pronto all’uso e più di 1.000 proiettili. La casa si trova nello stesso caseggiato popolare dove, il 10 gennaio scorso, i militari avevano sequestrato preventivamente 90 immobili extra-residenziali dell’Ater.

Il controllo è poi proseguito in un box riconducibile sempre al 59enne, dove sono stati rinvenuti altre 5.200 cartucce, di vario calibro e lotti, tutte detenute senza alcun titolo. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la pistola era stata rubata nel 2017 in un’abitazione di Monterotondo.

L’arresto e il sequestro dell’arma da fuoco e delle cartucce

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di armi e munizioni, nonché ricettazione. Il giudice presso il Tribunale di Roma, davanti al quale il 59enne è dovuto comparire, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Mentre la pistola, perfettamente funzionante, verrà inviata al R.I.S., per verificare se sia mai stata utilizzata per commettere delitti.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri che stanno cercando di stabilire quale sia la provenienza delle cartucce. Quello di oggi, in considerazione della notevole quantità di proiettili trovati, più di 6.200, nel corso della perquisizione, costituisce uno dei più importanti rinvenimenti avvenuto nella Capitale nell’ultimo periodo.