Roma, lo deruba vicino alla Stazione Termini: 40enne ‘incastrato’ dal video di un blogger su Youtube

Ladro incastrato dal video di uno youtuber. Finisce agli atti di un’inchiesta il video di Simone Cicalone, youtuber che da diversi anni a questa parte documenta il degrado che caratterizza uno dei maggiori scali di Roma, ovvero la stazione Termini. Proprio sulla base di un video effettuato da Cicalone un 40enne tunisino è stato condannato ad un anno per il reato di furto.

Saccheggiavano appartamenti a Roma: beccati due georgiani durante il furto

Il furto vicino alla stazione Termini

A riconoscere il malvivente tramite il video è stata la vittima del furto, ovvero il dipendente di una struttura ricettiva che una volta notato l’uomo nel video in questione, non ha esitato a recarsi presso gli uffici delle forze dell’ordine – con tanto di fermo immagine del video – che l’hanno poi arrestato. L’arresto del 40enne è avvenuto vicino alla stazione, zona che era solito frequentare. Ma facciamo un piccolo passo indietro. I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa vicino la sede dell’hotel dove lavora la vittima, in via Giovanni Amendola. Qui il malvivente si è avvicinato alla spalle della vittima derubandola del telefonino che l’uomo custodiva nella tasca anteriore della giacca. L’uomo si è subito reso conto dell’accaduto ed ha intimato il ladro di restituirgli il telefono e così è stato. Tuttavia, il 40enne è poi scappato. Fuga che si è rivelata breve in quanto la vittima aveva già preso visione del video dello youtuber riuscendo poi ad identificare il malvivente, habitué della zona.

L’arresto

Presentatosi in caserma con il fermo immagine del video, durante un controllo di routine presso lo scalo, gli agenti hanno rintracciato l’uomo che si trovava in un bar vicino alla stazione. Il malvivente, 40enne tunisino, ha diversi precedenti per simili reati ma anche per spaccio di droga. Processato per direttissima adesso è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni. Il giudice ha inoltre disposto per l’imputato una pena pari ad un anno di reclusione e il pagamento di un ammenda di 400 euro.