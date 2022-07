Roma, alla Sapienza l’ultimo saluto a Luca Serianni: presente anche Mattarella

Un momento di cordoglio e raccoglimento quello che ha visto riuniti studenti, docenti ed anche autorità, tutte presenti per dare insieme l’ultimo saluto all’amatissimo e stimato professore Luca Serianni. La camera ardente del professore — morto tragicamente a causa di un incidente a 74 anni — è stata allestita nell‘aula 1 della facoltà di Lettere e Filosofia. Un momento di commozione, dove aleggiava forte il suo ricordo. alla spalle della bara una foto del docente con la scritta: ‘La tua Sapienza ti saluta’.

Moltissime le persone che hanno deciso di essere presenti alla cerimonia in ricordo dell’amato Professore: studenti, studentesse, docenti, personale dell’ateneo ed anche le autorità quali il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella — che ha reso omaggio al linguista anche privatamente — e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Parole sentite quelle della direttrice dell’Ateneo che ha parlato a nome di tutta la comunità:

‘Era un grandissimo professore, un servitore dello Stato, un uomo che ha saputo appassionare generazioni di studenti e studentesse e che in questi giorni lo hanno ricordato con un tributo che si riserva alle persone di famiglia. Per noi della Sapienza è una giornata molto triste, ma è triste per l’Italia intera perché Luca Serianni è stato un pilastro della cultura italiana’.