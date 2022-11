Roma, maltempo: insegna ‘crolla’ sulla Pontina a causa del vento (FOTO e VIDEO)

Roma. Il maltempo continua, purtroppo, a flagellare la Capitale ma non solo. La pioggia battente ed il vento forte stanno mettendo a dura prova diversi territori della Regione Lazio. Diramata, infatti, un’ allerta meteo arancione per la zona del Sud Pontino, interessata in queste ore da un forte vento di burrasca che sta creando non pochi danni. Disagi legati al maltempo si registrano anche sul litorale, la mareggiata che si è verificata ad Ostia ne è un tangibile esempio.

Mareggiata a Torvaianica, distrutto stabilimento balneare: acqua fino alle cucine (FOTO)

Maltempo, l’insegna caduta sulla Pontina

I disagi si sono verificati anche sulla Pontina dove a causa del forte vento, intorno alle 7.30 di questa mattina, l’insegna di un distributore di benzina è letteralmente crollata, finendo sulla carreggiata. È successo all’altezza del chilometro 79. Sul posto per mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia. Inoltre, per via delle avverse condizioni metereologiche numerose scuole sono rimaste chiuse.