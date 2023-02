Roma, mamma e figlia trovate morte in casa: una chat inchioda la setta satanica

Colpo di scena nelle indagini sulla morte di Elena Cubytrix e della figlia Luana Costantini trovate morte nella loro abitazione il 19 gennaio scorso. Sarebbero, infatti, state intercettate delle chat nelle quali è chiaro che Luana, in precarie condizioni di salute, è stata lasciata sola dopo la morte della mamma 83enne.

La chat di uno dei santoni di Cubytrix

“È appena morta la mamma di Luana. Scusa ma non posso parlare. E non sto scherzando”. È Mario Foschi, amico del santone Paolo Rosafio e santone a sua volta nella comunità virtuale di fanatici dell’occulto, Cubytrix, a scrivere in chat alla ex fidanzata comunicandole la morte dell’anziana il 28 dicembre scorso.

Marco vive insieme a Paolo, Luana e la mamma in quell’appartamento di Monte Mario dove il 19 gennaio scorso sono stati trovati i corpi privi di vita di madre e figlia. Ma dalla morte di Elena a quella di Luana non si sa che fine abbiano fatto i due. Di certo si sa che proprio nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, mentre l’83nne moriva Luana ha pubblicato tre post sui social. La donna era molto attiva su Facebook in particolare, ma dal giorno della morte della madre, avrebbe smesso di essere presente sul suo profilo. Non avrebbe più pubblicato nulla. Poi, secondo le risultanze investigative, l’11 gennaio sarebbe morta anche lei.

Gli investigatori concentrati sulla pista della setta satanica

La novità contribuisce a fare ulteriori dettagli agli inquirenti che in quell’appartamento hanno trovato tracce di riti esoterici. La scientifica è tornata, quindi, ancora una volta in quell’abitazione per cercare ulteriori indizi, per cercare di capire cosa sia successo. Indagini fitte utili stabilire se esiste una qualche connessione tra i libri di magia e i resti di sedute spiritiche e la morte delle due donne. Insomma sembra ancora avvolta dal mistero il rinvenimento dei cadaveri delle due donne. Una scoperta che almeno per ora conserva i colori del giallo.