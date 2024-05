Roma, maxi operazione di bonifica e riqualificazione in corso a Tor Bella Monaca | FOTO

Nuova importante operazione per il ripristino della legalità in corso a Tor Bella Monaca. In campo oltre 150 uomini delle forze dell’ordine, tra Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri e agenti della Polizia Locale. Nel mirino in particolare i box e le cantine utilizzati in molti casi dalla malavita come nascondigli per droga e refurtiva. Tutti gli aggiornamenti.

Risveglio – l’ennesimo – con sirene e lampeggianti per i residenti del quartiere di Tor Bella Monaca. In Via dell’Archeologia, dalle 7.00 di stamattina, è in corso un maxi blitz interforze per bonificare e riqualificare una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, sicuramente la più nota della Capitale. Imponente il dispiegamento delle forze dell’ordine che stanno setacciando palmo a palmo soprattutto le strutture sotterranee dei palazzoni, spesso utilizzate come nascondigli per refurtiva, droga e e altri gravi reati.

Operazione in Via dell’Archeologia oggi a Roma

Box e cantine quindi ai “raggi x”, peraltro ricavati e occupati in più di un caso abusivamente chiudendo anche quelli che in realtà in principio erano parcheggi interrati scoperti. Come mostrano le immagini raccolte dalla Redazione de Il Corriere della Città le forze dell’ordine stanno entrando in questi veri e propri nascondigli aprendo dei varchi nelle serrande. Oltre 150 gli uomini in campo, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili (presenti i gruppi speciali SPE, GSSU unitamente ai colleghi del gruppo Torri, ndr) impegnati nei sopralluoghi.

Sul posto è presente anche il Presidente del VI Municipio Le Torri Nicola Franco che ha così commentato il blitz in corso: