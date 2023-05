Roma, maxi rissa ultrà durante la finale di Coppa Italia: 21enne finisce accoltellato

Stava camminando in strada con altri suoi amici quando, improvvisamente, è stato preso di mira da un altro coetaneo. Prima gli sguardi, poi le minacce. E quel botta e risposta degenerato in violenza, proprio mentre all’Olimpico l’arbitro stava per fischiare la fine della partita tra Fiorentina e Inter. Protagonisti diversi ragazzi: da una parte la vittima, dall’altra gli aggressori. Questo è quello che è successo mercoledì scorso, giorno della finale di Coppa Italia a Roma, in via Panico. È proprio qui, infatti, che un ragazzo di 21 anni, che stava camminando con alcuni suoi amici, è stato aggredito da un gruppo di giovani, composto da una ventina di persone per motivi ancora non chiari. Uno sguardo di troppo? La ‘decisione’ di ribellarsi a quelle provocazioni? Quello che è certo è che il giovane è stato ferito a coltellate da chi, poi, ha pensato bene di fuggire.

Accoltellamento a Roma

Il ragazzo ha cercato di reagire, di ribellarsi, è caduto in quelle provocazioni. Ed è proprio in quel momento che è stato ferito con un coltello da un ragazzo della ‘gang’ opposta, che ha estratto l’arma dalla tasca. E l’ha utilizzata, senza timore. Dopo la violenta aggressione il gruppo è fuggito via, i 20 si sono dileguati a piedi verso via dei Coronari, lasciando la vittima, che è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale, lì a terra. Ora la Polizia sta indagando sulla vicenda e sta cercando di dare un volto e un nome a quei giovani: cosa ha scatenato tanta violenza? Tra di loro, in quel gruppo, ci sarebbero anche ultras della Lazio e dell’Inter: la lite è nata per il tifo, proprio nel giorno in cui si giocava la finale di Coppa Italia?

Le indagini della Polizia

Sul posto mercoledì sera, intorno alle 23.30, sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118. Ora i poliziotti stanno ascoltando i vari testimoni e stanno cercando, insieme ai colleghi di Milano, di ricostruire la violenta aggressione, anche grazie ai filmati di videosorveglianza. Pare che tre ultras siano stati riconosciuti e pare che a sferrare la coltellata sia stato proprio un tifoso milanese. Al momento, però, nessuna certezza: le indagini proseguono anche per capire cosa abbia scatenato la lite. La vittima ha raccontato di essere stata presa di mira da quel gruppo, senza un apparente motivo. E di essere finita al centro di un vero e proprio raid, nel cuore di Roma. In una serata come tante, che poteva trasformarsi in tragedia.