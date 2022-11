Roma, mazze e coltelli prima del derby: arrestati ultras romanisti di estrema destra

Arrestati domenica, prima del derby, quattro ultras romanisti di estrema destra. Il gruppetto si trovava nelle vicinanze della chiesa di San Valentino, nel quartiere Parioli. A fermarli il reparto volanti della Polizia. Gli agenti hanno trovato in macchina una mazza, un martello e un coltello.

Roma, cori antisemiti durante il derby: la Figc apre un’inchiesta

Arrestati quattro Ultras romanisti di estrema destra

I quattro sono accusati di aver portato oggetti contundenti in occasione di una manifestazione sportiva. Come riportato da Repubblica, tra gli arrestati oltre a Francesco A., Massimiliano C., e Fabrizio F., c’era anche il 28enne Niko Z., Quest’ultimo è figlio dello storico capo ultras della curva sud e leader dei Boys Paolo Z., morto in un incidente stradale nel 2004. Arrestati e processati per direttissima lunedì mattina, l’arresto è poi stato convalidato. Liberati in attesa del processo, i quattro non potranno prendere parte a nessuna manifestazione sportiva dov’è coinvolta l’As Roma.