Roma, mentre gioca alla playstation i ladri gli svaligiano casa: 25enne non si accorge di nulla

Intento a giocare ai videogiochi non si è accorto di nulla. Ma una volta terminata la partita ecco che l’amara sorpresa non è tardata ad arrivare: alcune stanze della sua casa erano state messe completamente a soqquadro. Le cose a quel punto erano a dir poco chiare: i ladri avevano messo a segno il colpo dell’appartamento ma il protagonista della vicenda, un ragazzo di 25 anni, tutto intento a giocare alla playstation non si è minimamente reso conto di quanto stesse accadendo attorno a lui. Una circostanza, nella sfortuna, fortunata in quanto se si fosse accorto di esser stato preso di mira dai malviventi, probabilmente quest’ultimi non avrebbero esitato a bloccarlo, legarlo e chissà cosa sarebbe gli sarebbe potuto accadere. A riportare la notizia è il Messaggero.

Il colpo a Piazza Bologna

I fatti sono avvenuti la scorsa notte a Roma, in zona Piazza Bologna. La vittima è un ragazzo di 25 anni appassionato di videogiochi. Nel momento in cui sono accaduti i fatti il ragazzo stava giocando alla consolle e per immergersi meglio nel gioco aveva indossato anche le cuffie. Mentre le ore trascorse davanti allo schermo passavano, i malviventi hanno svaligiato l’appartamento. Il 25enne letteralmente ipnotizzato dal gioco non si è reso conto di quanto stesse accadendo a pochi passi da lui. Tuttavia una volta finita la partita l’amara sorpresa non è tardata ad arrivare. Alcune stanza erano completamente a soqquadro, prova tangibile di quanto fosse accaduto poco prima. A questo punto la vittima ha fatto scattare l’allarme ma era ormai troppo tardi ed i ladri avevano fatto perdere le proprie tracce.

L’ingresso dei ladri, il bottino e le indagini

Con tutta probabilità, i malviventi sono riusciti ad entrare forzando la porta finestra che li ha portato in bagno e poi, si sono potuti muovere liberamente nell’appartamento. Spariti inoltre dalla stanza dove il ragazzo stava giocando alla playstation anche mille euro. Secondo quanto si apprende i malviventi erano armati e la circostanza che ha visto il ragazzo completamente assorto nel giocare alla playstation se da un lato non ha permesso alla polizia di ottenere informazioni utili sui banditi dall’altro gli ha risparmiato conseguenze ben più gravi. Infatti se si fosse accorto della presenza dei malviventi nell’abitazione non si sa cosa sarebbe potuto accadergli.