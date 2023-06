Roma, momenti di tensione nel negozio: scoppia la lite in cassa, interviene la Polizia (FOTO)

[adrotate group="9"]

E’ stato un pomeriggio decisamente movimentato quello di oggi, mercoledì 14 giugno 2023, a Roma, nel quartiere Trieste. Qui infatti è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato a seguito di una lite scoppiata all’interno di un negozio di abbigliamento, non distante dalla stazione della metropolitana Sant’Agnese-Annibaliano. A quanto pare, dalle prime informazioni disponibili, il diverbio sarebbe scoppiato tra un cliente e chi si trovava in quel momento in cassa.

Intervento della Polizia nel quartiere Trieste, cosa è successo

Stando a quanto ricostruito il motivo della lite sarebbe riconducibile a questioni riguardanti il pagamento di alcuni articoli. Ma gli animi si sono surriscaldati a tal punto che è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ben tre le volanti sopraggiunte sul posto intorno alle 18.15 (alle 19,00 erano ancora lì, ndr) segno che, evidentemente, si è temuto che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. Ci hanno pensato allora gli agenti intervenuti a riportare la calma tra i contendenti evitando così conseguenze peggiori. Alla fine nessuno fortunatamente è rimasto ferito, né è stata sporta denuncia in merito ai fatti. E l’allarme è rientrato.

Roma, lite tra due senzatetto finisce a coltellate: 68enne sfregiato in volto (ilcorrieredellacitta.com)

Roma violenta, pestaggio al Pigneto

Poco fa vi abbiamo dato conto di un’altra notizia di cronaca avvenuta in questo caso al Pigneto. Qui, dopo l’aggressione avvenuta appena un giorno fa all’entrata del parco di via Ettore Fieramosca nei confronti di due uomini che stavano passeggiando con i loro cani, stamattina, a meno di 24 ore di distanza, un altro episodio di violenza nella stessa strada. Nella medesima via, stavolta all’angolo con piazza Giovanni Dalle Bande Nere, a poca distanza dal Parco del Torrione, due uomini di colore hanno circondato una terza persona, anche lui straniera, per poi dar inizio ad un vero e proprio pestaggio. Immagini choc, che hanno iniziato a circolare in rete, in cui viene documentata la cruda aggressione forse avvenuta a scopo punitivo.

«Mi hai rubato l’auto, ti ammazzo!»: lite finisce nel sangue, due persone ferite (ilcorrieredellacitta.com)