Roma, lite tra due senzatetto finisce a coltellate: 68enne sfregiato in volto

Hanno litigato con violenza, fino ad arrivare alle mani. Anzi uno dei due, a un certo punto, ha tirato fuori un coltello e sfregiato il suo ‘interlocutore’. È successo nel pomeriggio di ieri nel parco pubblico tra via Ettore Rolli e via Bernardino Passeri, in zona Testaccio a Roma, davanti ai passanti che hanno assistito scioccati alla sequenza di fatti.

I due stranieri hanno prima discusso animatamente poi sono passati alle mani

Due stranieri, senza fissa dimora, hanno discusso animatamente e, come succede di consueto, dalle parole sono arrivati alle vie di fatto. Se le sono date di santa ragione finchè uno ha ferito in volto l’altro utilizzando un fendente. Alcuni passanti che si trovavano in zona hanno dato l’allarme al 112 e i Carabinieri sono accorsi per riportare la calma.

Soccorso il ferito, i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato e identificato un 68enne bosniaco, rimasto ferito. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato curato per un taglio profondo sulla guancia, a causa del quale è stata emessa una prognosi di 10 giorni. Ma dopo aver assicurato il 68enne alle cure dei medici gli uomini dell’Arma della Compagnia Roma Trastevere e della Stazione di Roma Porta Portese si sono messi alla ricerca dell’aggressore. Le ricerche sono finite presto, visto che il 46enne, anche lui di nazionalità bosniaca è stato rintracciato poco distante ed è stato arrestato.

L’arrestato dovrà comparire davanti al giudice per la convalida

L’uomo è a disposizione dell‘autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà comparire per la convalida dell’arresto ed eventualmente per rispondere alle domande del giudice che stabilirà anche quale sia la misura da applicare nei confronti del 46enne, al quale verrà contestato probabilmente il reato di lesioni personali gravi. Ma i capi di imputazioni verranno stabiliti con precisione dalla Procura.