Roma, morto a 300 all’ora sul GRA: a Prima Porta spunta un gazebo abusivo per Nicholas Brischetto

Non bastava la sfilata delle Ferrari e delle auto di lusso all’interno del cimitero. Adesso c’è anche, in barba a tutti gli altri defunti e ai loro cari che li pregano in modo riservato, quello che sembra quasi un tendone da circo o da bar, con tanto di nome inciso a segnalarne la proprietà. Una sorta di gazebo, per indicare che lì, in quel punto del Cimitero di Prima Porta, è sepolto Nicholas Brischetto, il 22enne morto nella notte del 22 luglio in un terribile incidente.

Nicholas Brischetto era morto dopo quella che era sembrata una corsa folle. Il ragazzo si era schiantato a 300 all’ora, alla guida della sua Audi R8 bianca in una folle notte fatte di corse e musica, il tutto ripreso dal telefonino di un amico. È successo lo scorso 9 luglio. Da quel giorno parenti e amici hanno fatto di tutto per ricordarlo in modo eclatante, a partire da un maxi murale e, nei giorni successivi all’incidente, da una sorta di altare commemorativo con foto della vittima e un modellino dell’R8 allestito nei pressi della sua abitazione. Recentemente, invece, la commemorazione si è spostata verso il cimitero di Prima Porta a Roma dove è spuntato un gazebo a strisce con il nome di Nicholas tra due corone d’oro, la gigantografia del 22enne vicino alla propria auto e poi, ancora, il prato finto, la panchina, l’altare, la statua e anche le telecamere di video sorveglianza. Una sorta di mausoleo, per il quale non sembrano esserci i permessi, là dove si trova il loculo del 22enne.

Il gazebo (abusivo) in ricordo del 22enne Nicholas Brischetto

Lo spettacolare mausoleo è stato eretto dalla propria famiglia a settembre, dunque poco dopo l’incidente del giovane. La struttura, senza i permessi, è fuori legge, si tratta di un vero e proprio altare davanti al loculo. A cominciare la presenza del gazebo, illuminato da lampade a led e avvitato alla parete con ganci metallici. A contornare il tutto il prato sintetico e poi la presenza di due telecamere private che monitorano chiunque si fermi in quello spazio, a cominciare dai vigilates e dai custodi che prestano servizio nel Campo Santo.

Le segnalazioni

A novembre 2022 gli operatori del servizio cimiteriale avevano segnalato l’illegalità alla polizia che era poi intervenuta chiedendo la rimozioni delle telecamere. Tuttavia, dopo pochi giorni tutto è tornato com’era. La famiglia, dal canto suo, si difende e resta ferma sulle telecamere. “Siamo in attesa dei permessi per una cappella, qui si rubano di tutto. Ci hanno detto di rimuovere tutto, ma solo a parole. Finché non vediamo qualcosa di scritto non spostiamo niente, proprio perché non vogliamo essere derubati”. Con buona pace della privacy dei parenti degli altri defunti.