Roma nella morsa di rapine e furti nella notte: 4 colpi in rapida successione, colpita anche una banca

Roma è sempre più preda di microcriminalità: furti, tentati e consumati, e rapine. Negozi, gente comune e anche turisti sempre più spesso vengono presi di mira da malintenzionati. E nella notte scorsa le forze dell’ordine hanno registrato un’escalation di furti ai danni di attività commerciali e finanche di un istituto di credito. È stato un susseguirsi di allarmi e richieste di intervento al numero unico di emergenze a partire dalle 00:10.

Quattro i colpi nella notte scorsa

Il primo colpo è stato messo a segno in via Arturo Graf, nel III Municipio, un negozio è stato svaligiato; poco dopo, precisamente alle 00:32, è stata la volta di un altro esercizio commerciale in via Mario Menghini in zona Colli Albani, anche in questo caso si è trattato di un furto messo a segno nel quale i ladri sono entrati sfondato la saracinesca e hanno portato via un cambio-monete. Ma la notte non è terminata qua, perché un minuto dopo, alle 00:33 l’allarme è scattato per un tentato furto in via Cessati Spiriti, nel quartiere Appio Latino, in questo caso i malviventi hanno sfondato la vetrina dell’attività commerciale, ma non sono riusciti a mettere a segno il furto, forse disturbati dall’allarme, hanno preferito darsi alla fuga. L’ultimo tentato furto della nottata è avvenuto alle 4:30, quando hanno sfondato l’ingresso della banca in Via Ubaldo degli Ubaldi, nel quartiere Aurelio, per cercare di derubarla, seppure devono essere stati disturbati da qualcosa, perché sono scappati senza rubare nulla.

Le indagini della Polizia per risalire agli autori dei furti

Si è trattato di una nottata impegnativa per la Polizia che sta svolgendo indagini sui vari casi. Attività investigative volte anche a valutare se dietro questi eventi ci sia una sola regia, visto che è impossibile che si sia trattato della stessa banda, in quanto due furti sono avvenuti praticamente in contemporanea. Gli investigatori avranno un gran da fare per cercare di acquisire più informazioni possibili sui quattro colpi, nella speranza di trovare nelle varie zone interessate, video di sorveglianza che diano un aiuto alle indagini.