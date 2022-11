Roma, “Non trovo più mia moglie”: novello sposino di 72anni si perde in Luna di miele

Si perde in giro per Roma durante il suo viaggio di nozze. Protagonista della disavventura è stato un 72enne argentino che soggiornava nella Capitale in un B& b insieme alla moglie. L’uomo mercoledì scorso si trovava in zona Trastevere, ma avendo completamente perso l’orientamento ha chiesto aiuto a un ristoratore il quale ha subito dato l’allarme al 112.

L’intervento della Polizia

Gli uomini del Commissariato Trastevere del I^ Distretto Trevi Campo Marzio non si sono fatti attendere. Prima di tutto hanno rassicurato l’anziano sposino e hanno proceduto alla sua identificazione. Una volta tranquillizzato, il 72enne ha raccontato alla Polizia di soffrire di una lieve amnesia, alla luce di ciò gli agenti hanno fatto intervenire anche personale sanitario che ha provveduto a visitarlo sul posto.

Dialogando con il 72enne, gli agenti sono riusciti a farsi dire una parte della denominazione del B&B dove l’uomo aveva preso alloggio con la moglie. I successivi accertamenti hanno consentito di rintracciare la struttura, dove lo stesso, una volta riaccompagnato, ha potuto riabbracciare la consorte, con la quale, come raccontato dalla stessa, si trovava nella capitale in viaggio di nozze.