Roma, nonna e nipote di 8 anni escono per la passeggiata e non si rivedranno più: travolte dall’auto, morta l’anziana

Nonna e nipotina investiti da un’auto a Roma mentre attraversavano la strada. “Erano sulle strisce pedonali”, il dramma in Via Silvestri in zona Bravetta. Purtroppo l’anziana non ce l’ha fatta, ferita in modo non grave invece la bambina.

Incidente mortale a Roma, l’ennesimo sulle strade della Capitale. Una donna, un’anziana signora, è deceduta a causa delle ferite riportate dopo essere stata travolta da una macchina. E’ successo nei giorni scorsi nella zona di Bravetta ma la notizia è trapelata soltanto oggi. La vittima aveva 82 anni: secondo quanto emerso dai rilievi sembrerebbe che stesse attraversando sulle strisce insieme alla nipote quando è avvenuto l’impatto.

Nonna investita e uccisa in Via Silvestri a Roma: ferita la nipotina

Il sinistro è avvenuto lo scorso 7 giugno in Via Silvestri in corrispondenza del civico 220. Erano circa le 18.30 quando è stato lanciato l’allarme: due persone, rispettivamente nonna di 82 anni e nipotina di soli 8, vengono investite da un’auto mentre attraversano la strada. L’impatto è piuttosto violento. L’anziana viene portata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo mentre la nipote in codice giallo sempre nello stesso Ospedale.

Purtroppo però non si rivedranno più. Troppo gravi infatti le ferite riportate dalla donna che morirà nella stessa giornata nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, erano intervenuti gli agenti del XII gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale con questi ultimi che si sono occupati dei rilievi.

La dinamica dell’incidente mortale

Ebbene, secondo quanto emerso dagli accertamenti dei caschi bianchi sembrerebbe che le due attraversassero sulle strisce pedonali. Proseguono ad ogni modo gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Alla guida del mezzo investitore c’era una donna italiana di 64 anni che si è fermata a prestare soccorso. Al momento, da quanto si apprende, non risultano provvedimenti a suo carico ma non si escludono novità nelle prossime ore. Anche, purtroppo, considerando gli sviluppi che ha avuto l’incidente.

