Roma, nonnina ‘violenta’: scaraventa a terra una 25enne per sedersi in metro

Andare in metropolitana a Roma sembra essere diventata una vera e propria avventura che solo i più ‘temerari’ dovrebbero affrontare. Non solo borseggi, ritardi, gente ammassata a causa di un ridotto numero di treni per guasti e revisioni, ora succede anche che una giovane passeggera venga letteralmente sbattuta a terra da un’anziana che non solo pretende, ma rivendica il diritto di sedere, buttando giù dal sedile una 25enne.

L’anziana entra e sbatte a terra una 25enne per sedersi

No non siamo nel Brox, è proprio Roma, in una stazione, tutto sommato, tranquilla della linea metropolitana, la A: Barberini. La giovane era seduta al suo posto e, probabilmente, era anche assorta nei suoi pensieri, quando è entrata una 70enne – più o meno -. Non ha chiesto, non ha dato neanche modo alla 25enne di rendersi conto di quello che stava per succedere e magari offrirsi di lasciarle il posto, l’ha solo spinta via. Rivendicando con la forza, come riporta Il Messaggero, un gesto di cortesia che, solitamente, i più giovani fanno nei confronti dei viaggiatori di una certa età: lasciare il posto.

L’esasperazione dei viaggiatori che qualche giorno fa hanno linciato una borseggiatrice

Un episodio che farebbe sorridere, se non si trattasse di un atto di violenza che crea ulteriori timori tra coloro che sono costretti a prendere la metropolitana a Roma e che fanno i conti, quotidianamente, con innumerevoli disagi. L’ultimo, se di disagio si può parlare, solo qualche giorno fa, quando alcuni passeggeri hanno preso a botte alcune borseggiatrici, beccate mentre cercavano di sfilare il portafogli a un pendolare. La rabbia di quanti hanno assistito non si è fatta attendere. La ladra è stata presa di mira da schiaffi e pugni, tanto da costringere le forze dell’ordine a intervenire per ‘salvare’ la borseggiatrice. Tutto questo è successo sempre all’altezza di Barberini.