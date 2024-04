Roma, nudo in piazza dei Cinquecento urla e inveisce contro passanti ed esercenti

Si aggirava nudo sotto i portici di piazza dei Cinquecento urlando e inveisce contro i passanti e i titolari degli esercizi commerciali. Una scena grottesca quella che si è prospettata davanti ai tanti viaggiatori che si sono trovati a passare per la piazza adiacente alla stazione Termini.

L’intervento della Polizia locale di Roma Capitale

Sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Sicurezza sociale e urbana che si trovavano in zona per svolgere un’attività antidegrado a tutela della sicurezza urbana, ad intervenire per fermare e arrestare, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo un 28enne di nazionalità nigeriana che versava in evidente stato di agitazione.

Il 28enne si è scagliato contro gli agenti

Il personale operante è riuscito nell’immediato a ripristinare un clima di decoro e sicurezza nell’area, cercando in un primo momento di tranquillizzare l’uomo. Dato il proseguire dei suoi atteggiamenti violenti, anche nei confronti di suoi connazionali, fino a scagliarsi verbalmente e fisicamente contro gli agenti, è stato tratto in arresto e sottoposto alle procedure di identificazione, in quanto privo di documenti di identità.

L’udienza

Il 28enne è poi dovuto comparire davanti al giudice del tribunale di Roma per rispondere dei reati che gli sono stati contentati: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.