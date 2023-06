Roma, nuova ZTL e fascia verde, si cambia: “salvi” diesel euro 4 e benzina euro 3, tutte le novità

Di possibili modifiche alla nuova ZTL e alla fascia verde di Roma ormai se ne parla da tempo. Adesso però dovremmo esserci: è previsto per oggi, martedì 6 giugno 2023, un vertice di maggioranza con il Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessore alla mobilità Patané per discutere – e formalizzare nel caso – il pacchetto di modifiche per limare il provvedimento che entrerà in vigore dal prossimo novembre. Da un lato l’idea è quella di esentare, almeno per il momento, alcune categorie di veicoli, che dunque potranno continuare a circolare, dall’altro però di non retrocedere sui confini della fascia verde. E il che sembra, almeno sulla carta, un paradosso considerando che così continueranno ad essere inclusi anche i famosi parcheggi di scambio. Ma andiamo con ordine.

Nuova fascia verde a Roma, via libera alle modifiche: “Ok motori diesel euro 4 e benzina euro 3”

Secondo le ultime indiscrezioni riportate stamani da Il Messaggero verranno tolti dal provvedimento i motori diesel euro 4 e quelli benzina euro 3 che così potranno continuare a circolare. In questo modo, secondo i dati ACI, si parla di circa 147mila vetture solo per quanto riguarda i diesel euro 4) che dovrebbero così essere esentate dal provvedimento. Dopodiché sul tavolo, lo ricordiamo, ci sono le questioni dei confini della fascia verde nonché dei cosiddetti carnet di ingresso per i veicoli più vecchi.

Ingressi limitati per le auto ‘vecchie’ nella nuova ZTL

E’ questo l’altro settore in cui si studiano modifiche. Come vi avevamo spiegato in questo articolo, l’idea del Campidoglio è quella di concedere un numero di ingressi annuale limitato sulla base del motore del veicolo: più sarà vecchio, e dunque, teoricamente, più inquinante, meno potrà circolare.

Nessun passo indietro sul perimetro della nuova fascia verde

Per quanto riguarda invece i confini della fascia verde non dovrebbero essere apportate modifiche. Nemmeno per i parcheggi di scambio per i mezzi pubblici quelli dove si potrebbe lasciare la macchina (inquinante) e avvalersi del trasporto pubblico. Ma su questo fronte il Campidoglio non sembra disponibile ad apportare modifiche.

Giovedì 8 giugno manifestazione in Campidoglio contro la nuova ZTL

Intanto per giovedì, dopodomani, è confermata la manifestazione sotto al Campidoglio per protestare contro il provvedimento (ed è anche per questo, forse, che si sta cercando di accelerare i tempi). Il presidio è previsto dalle 16 alle 20 e sono attese per ora circa 500 persone.